Pastikan Pelayanan-Keamanan Perayaan Tahun Baru, Kapolri: Personel Siaga hingga Tuntas!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, seluruh personel Polri terus bersiaga mengawal pengamanan perayaan Tahun Baru 2025 di seluruh Indonesia, hingga tuntas.

Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau pengamanan perayaan Tahun Baru se-Indonesia bersama Menko Polkam Budi Gunawan dan stakeholder terkait di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (31/12/2024), malam.

"Bahwa personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian Tahun Baru 2025 betul-betul tuntas," kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, pemantauan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk memastikan warga mendapatkan pelayanan dan pengamanan terbaik dalam merayakan pergantian tahun.

"Jadi hari ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa beliau memerintahkan untuk memastikan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," ujar Sigit.

"Maka hari ini, malam ini kita langsung melaksanakan kegiatan video conference dengan beberapa wilayah, mulai dari wilayah DIY, kemudian wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian NTT, kemudian juga Maluku, dan juga DKI," Sigit menambahkan.

Dari pantauannya, kata Sigit, di beberapa wilayah seluruh personel diinstruksikan untuk terus melakukan pengamanan dan berikan pelayanan terbaik khususnya yang bertugas di objek wisata.

"Sehingga tentunya tadi kita ingatkan agar khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik," papar Sigit.