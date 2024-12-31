Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Pelayanan-Keamanan Perayaan Tahun Baru, Kapolri: Personel Siaga hingga Tuntas!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:53 WIB
Pastikan Pelayanan-Keamanan Perayaan Tahun Baru, Kapolri: Personel Siaga hingga Tuntas!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, seluruh personel Polri terus bersiaga mengawal pengamanan perayaan Tahun Baru 2025 di seluruh Indonesia, hingga tuntas. 

Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau pengamanan perayaan Tahun Baru se-Indonesia bersama Menko Polkam Budi Gunawan dan stakeholder terkait di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (31/12/2024), malam. 

"Bahwa personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian Tahun Baru 2025 betul-betul tuntas," kata Sigit. 

Sigit mengungkapkan, pemantauan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk memastikan warga mendapatkan pelayanan dan pengamanan terbaik dalam merayakan pergantian tahun. 

"Jadi hari ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa beliau memerintahkan untuk memastikan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," ujar Sigit. 

"Maka hari ini, malam ini kita langsung melaksanakan kegiatan video conference dengan beberapa wilayah, mulai dari wilayah DIY, kemudian wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian NTT, kemudian juga Maluku, dan juga DKI," Sigit menambahkan. 

Dari pantauannya, kata Sigit, di beberapa wilayah seluruh personel diinstruksikan untuk terus melakukan pengamanan dan berikan pelayanan terbaik khususnya yang bertugas di objek wisata. 

"Sehingga tentunya tadi kita ingatkan agar khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik," papar Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164231/polri-M53w_large.jpg
Sambangi Ponpes Langitan dan Majma’al Bahroin, Kapolri: Amanat Presiden Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164010/ahmad-376y_large.jpg
Kenangan Hangat Kapolri: Duet Tak Terlupakan Bersama Komjen Dofiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727/kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement