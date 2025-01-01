Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Rayakan Tahun Baru 2025 Bersama Ribuan Warga di Bundaran HI

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |00:30 WIB
Prabowo Rayakan Tahun Baru 2025 Bersama Ribuan Warga di Bundaran HI
Prabowo rayakan pergantian Tahun Baru 2025 di Bundaran HI (Foto : Okezone/Felldy)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali ke Kawasan Bundara Hotel Indonesia (HI) menemui ribuan warga yang merayakan malam pergantian Tahun Baru 2025, Rabu (1/1/2025). 

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Prabowo tiba di area Bunderan HI sekira pukul 23.58 WIB. Kedatangan Presiden Prabowo pun disambut riuh oleh masyarakat yang telah bersiap-siap hendak menghitung mundur proses pergantian Tahun Baru 2025.

Prabowo mengenakan kemeja batik lengan panjang, dengan pengawalan ketat dari Paspampres yang berada di sisi kanan dan kirinya.

Terlihat, Prabowo juga turut didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy hingga Menlu Sugiono.

Di belakang Prabowo, terlihat juga Titiek Soeharto bersama putra Prabowo, Didiet Prabowo.

(Angkasa Yudhistira)

      
