Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar Intelijen: Polri Mendengar dan Memperhatikan Aspirasi Masyarakat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |00:52 WIB
Pakar Intelijen: Polri Mendengar dan Memperhatikan Aspirasi Masyarakat
Pakar Intelijen Nilai Polri Mendengar dan Memperhatikan Aspirasi Masyarakat (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tahun 2024 dipenuhi dengan tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Pakar intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, tantangan itu dapat tertangani dengan baik oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Menurut pria yang akrab dipanggil Simon itu, selain 2024 merupakan tahun politik dengan digelarnya Pilpres dan Pilkada, di mana kerawanan potensi gangguan meningkat, pada tahun itu pula berbagai kasus yang banyak menjadi perhatian masyarakat dapat tertangani dengan baik. 

“Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Simon, seperti dikutip, Rabu (1/1/2025). 

Kolaborasi dengan TNI hingga Pelanggaran Etik

Kolaborasi dan sinergi dengan TNI, sambungnya, juga dilakukan sepanjang tahun 2024 dimana operasi bersama ini telah berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua. 

“Narkoba dan korupsi yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat tak luput dari fokus utama target kerja Polri,” kata Simon. 

Sementara itu, Simon mengtakan, salah satu program Polri Presisi, yaitu penguatan pengawasan pelanggaran oleh anggota Polri mengalami penurunan signifikan, baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.

“Strategi Polri Presisi yang salah satunya menyasar pengawasan internal Polri memang terbukti cukup efektif dan tepat sasaran untuk menekan berbagai pelanggaran disiplin dan etik. Karena hal ini yang banyak menjadi masukan dari masyarakat,” tuturnya.  

Tercatat, sepanjang 2024, pelanggaran disiplin anggota Reserse mengalami penurunan dari 351 menjadi 159 atau 46 persen. Sementara pelanggaran etik angkanya menurun dari 461 menjadi 196 atau 42 persen. Penertiban anggota reserse bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan dan penindakan terhadap kasus kriminalitas. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Intelijen Judi Online Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174372//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan-yfV5_large.JPG
56 Sampel DNA Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Dikirim ke Puslabfor Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174018//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_dan_wakapolri_komjen_dedi-X3Rt_large.jpg
Wakapolri Tekankan Transformasi Fundamental Polri Dimulai dari SDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/49/3174016//simak_adu_gaji_muhammad_ferarri_sebagai_bripda_polri_dan_pemain_bhayangkara_fc-gb2B_large.jpg
Adu Gaji Muhammad Ferarri sebagai Bripda Polri dan Pemain Bhayangkara Presisi FC, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173768//gantung_diri_gegara_judol-Vz6K_large.jpg
Depresi Gegara Judol, Pria di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173594//demo_anarkis_di_jakarta-KBx1_large.jpg
Polri Terbitkan Perkap Atur Tindakan Personel saat Hadapi Ancaman Penyerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173522//polri-qW9V_large.jpg
IPW: Komjen Rudy Heriyanto Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement