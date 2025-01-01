Pakar Intelijen: Polri Mendengar dan Memperhatikan Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Tahun 2024 dipenuhi dengan tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Pakar intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, tantangan itu dapat tertangani dengan baik oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut pria yang akrab dipanggil Simon itu, selain 2024 merupakan tahun politik dengan digelarnya Pilpres dan Pilkada, di mana kerawanan potensi gangguan meningkat, pada tahun itu pula berbagai kasus yang banyak menjadi perhatian masyarakat dapat tertangani dengan baik.

“Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Simon, seperti dikutip, Rabu (1/1/2025).

Kolaborasi dengan TNI hingga Pelanggaran Etik

Kolaborasi dan sinergi dengan TNI, sambungnya, juga dilakukan sepanjang tahun 2024 dimana operasi bersama ini telah berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua.

“Narkoba dan korupsi yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat tak luput dari fokus utama target kerja Polri,” kata Simon.

Sementara itu, Simon mengtakan, salah satu program Polri Presisi, yaitu penguatan pengawasan pelanggaran oleh anggota Polri mengalami penurunan signifikan, baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.

“Strategi Polri Presisi yang salah satunya menyasar pengawasan internal Polri memang terbukti cukup efektif dan tepat sasaran untuk menekan berbagai pelanggaran disiplin dan etik. Karena hal ini yang banyak menjadi masukan dari masyarakat,” tuturnya.

Tercatat, sepanjang 2024, pelanggaran disiplin anggota Reserse mengalami penurunan dari 351 menjadi 159 atau 46 persen. Sementara pelanggaran etik angkanya menurun dari 461 menjadi 196 atau 42 persen. Penertiban anggota reserse bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan dan penindakan terhadap kasus kriminalitas.