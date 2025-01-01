Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Sejumlah Daerah Diguyur Hujan di Malam Pergantian Tahun 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |00:59 WIB
Kapolri Sebut Sejumlah Daerah Diguyur Hujan di Malam Pergantian Tahun 2025
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto : Okezone/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut sejumlah daerah di Indonesia terpantau diguyur hujan di malam pergantian tahun 2025. Kapolri meminta seluruh jajarannya segera mengantisipasi segala potensi kerawanan imbas kondisi cuaca tersebut.

Hal ini disampaikan Kapolri usai melakukan monitor malam pergantian tahun baru 2025 di sejumlah daerah Indonesia. Pantauan ini dilakukan Listyo di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

"Beberapa wilayah terpantau terjadi hujan di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian mengarah ke Sumatera," kata Kapolri.

Dia mengaku telah mengingatkan jajarannya yang di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik.

"Dan diingatkan apabila ada potensi-potensi yang tentunya akan berdampak terhadap masalah kecelakaan di laut karena kegiatan-kegiatan yang menggunakan objek-objek wisata di laut," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
