Polri Bongkar 1.280 Kasus Korupsi dan Tangkap 830 Tersangka Sepanjang 2024

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap, sepanjang 2024 berhasil mengungkap sebanyak 1.280 kasus korupsi, dengan penyelesaian 431 kasus atau 33,7 persen, serta mengamankan 830 tersangka.

Salah satu kasus besar yang berhasil diungkap adalah korupsi pada proyek Bendungan Marga Tirta, yang merugikan negara sebesar Rp43,3 miliar. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat tersangka, dan berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan.

"Korupsi yang berdampak pada proyek strategis nasional menjadi prioritas untuk kami ungkap, karena memiliki efek besar pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat," kata Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) 2024 Polri di Rupatama Mabes Polri, dikutip Rabu (1/1/2025).

Selain itu, Polri juga mengidentifikasi kerugian negara sebesar Rp4,8 triliun dari berbagai kasus korupsi yang ditangani. Melalui penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Polri berhasil melakukan aset recovery sebesar Rp887 miliar.

Menurut Sigit, Polri akan terus memperkuat strategi pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi, termasuk dengan meningkatkan kerja sama lintas lembaga.

"Pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan seiring. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa penanganan kasus korupsi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kerugian negara," katanya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Sigit mengatakan, bahwa Polri optimistis dapat berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.



(Arief Setyadi )