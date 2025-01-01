Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Sidang Etik, Kompolnas: Kombes Donald Parlaungan Dipecat Buntut Pemerasan di DWP

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |09:04 WIB
Hasil Sidang Etik, Kompolnas: Kombes Donald Parlaungan Dipecat Buntut Pemerasan di DWP
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam mengungkap hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak.

Anam mengatakan, Donald dipecat sebagai anggota Polri buntut kasus pemerasan terhadap 45 warga negara (WN) Malaysia, saat menonton gelaran internasional Djakarta Warehouse Project (DWP).

"Sidang ini untuk tiga orang dengan putusan PTDH untuk Direktur Narkoba," kata Anam selaku anggota Kompolnas yang turut mengawasi sidang tersebut, Rabu (1/1/2025).
 
Putusan PTDH ini, kata Anam, juga diberikan kepada Kepala Unit Narkoba Polda Metro Jaya yang belum disebutkan identitasnya. 

Sementara itu, satu lainnya yang merupakan Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang juga tidak dibeberkan identitasnya belum selesai disidang etik. 

"Untuk Kasubdit belum ada putusan, karena diskors dan akan dilanjutkan pada hari Kamis besok (2 Januari 2025)," kata Anam. 

Anam menegaskan, Kompolnas sebagai Pengawas eksternal Polri turut memantau langsung proses sidang etik, yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri sejak pukul 11.00 WIB, Selasa 31 Desember 2024, hingga pukul 04.00 WIB, Rabu 1 Januari 2025. 

(Arief Setyadi )

      
