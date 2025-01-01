Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Kejutan Anies-Ahok yang Disiapkan Bulan Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |10:10 WIB
Misteri Kejutan Anies-Ahok yang Disiapkan Bulan Depan
Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Foto: Ant)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim turut menyoroti momen hangatnya Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan.

Kehangatan dua mantan pemimpin Jakarta itu, terlihat di acara Bentang Harapan 'JakAsa' di Balaikota Jakarta pada Selasa 31 Desember 2024 sore. Bahkan, keduanya telah menyiapkan kejutan pada bulan depan.

Chico pun mengaku tak mengetahui detail kejutan yang disiapkan Anies dan Ahok. Ia juga mengaku tak tahu isi pembicaraan kedua figur itu. Menurutnya, kejutan itu hanya diketahui oleh Anies dan Ahok.

"Yang tahu ya mereka berdua," tutur Chico saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Kendati demikian, Chico menilai, kejutan yang disiapkan Anies dan Ahok bernuansa kesenangan. Apalagi, kedua mantan pemimpin Jakarta itu terlihat senang dalam momen pertemuan kemarin.

"Tapi yang pasti semua yang melihat momen itu harusnya senang ya," tandas Chico.

 

Halaman:
1 2
      
