HOME NEWS NASIONAL

Dipecat Karena Pemerasan WN Malaysia, Mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Ajukan Banding

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |12:10 WIB
Dipecat Karena Pemerasan WN Malaysia, Mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Ajukan Banding
Mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Ajukan Banding (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak mengajukan banding, atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh majelis sidang etik.

Diketahui, Donald menjalani sidang kode etik profesi Polri (KEPP) pada Selasa, 31 Desember 2024, terkait kasus dugaan pemerasan 45 warga negara (WN) Malaysia saat menonton gelaran internasional Djakarta Warehouse Project (DWP).

Selain Donald, ada Kepala Unit (Kanit) Reserse Narkoba yang belum dibeberkan identitasnya, juga diberi putusan PTDH, dan menyatakan banding.

"Kedua orang tersebut yang di-PTDH mengajukan banding," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2025).

Sementara itu, satu terduga pelanggar yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Metro Jaya belum mendapatkan putusan. 

Halaman:
1 2
      
