Momen Kapolri Bertemu Presiden Prabowo di Bundaran HI saat Cek Pengamanan Tahun Baru 2025

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Meninjau Langsung Momen Perayaan Tahun Baru 2025 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah Pejabat Juga Hadir di Bundaran HI.

Dalam kegiatan itu, Kapolri ternyata juga tak sengaja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir melihat perayaan pergantian tahun di Bundaran HI.

Kapolri langsung menyalami Presiden Prabowo di tengah-tengah kegiatan pengecekan pengamanan dan pelayanan masyarakat di Bundaran HI.

Sigit sebelumnya melakukan monitoring pelaksanaan malam tahun baru 2025 di seluruh Indonesia. Monitoring dilakukan melalui video conference di gedung Promoter Polda Metro Jaya.

"Kita langsung melaksanakan kegiatan video conference dengan beberapa wilayah, mulai dari wilayah DIY, kemudian wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian NTT, kemudian juga Maluku, dan juga DKI. Beberapa wilayah terpantau terjadi hujan di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian mengarah ke Sumatera," kata Jenderal Sigit kepada wartawan, dikutip, Rabu (1/1/2025).

Sigit mengatakan personel terus siaga sampai semua rangkaian malam tahun baru berjalan tuntas. Sigit menegaskan pihaknya siap mengawal momen pergantian tahun baru berlangsung aman.

"Pastikan bahwa personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas," tuturnya.

