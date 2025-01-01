Malam Akrab Ribuan Prajurit TNI di Papua Dihadiri Panglima dan Menhan RI

Panglima dan Menhan RI hadiri malam akrab bersama ribuan prajurit di Papua (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri malam akrab bersama ribuan prajurit TNI, pada malam pergantian tahun di wilayah Papua, bertempat di Markas Yonif 754/Eme Neme Kangasi, Timika, Papua, Selasa 31 Desember 2024.

Kegiatan malam akrab tersebut menjadi momen kebersamaan bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Selain menjalankan tugas keamanan, prajurit TNI juga melaksanakan pendekatan sosial budaya dengan masyarakat setempat.

Dukungan logistik berupa obat-obatan, vitamin, dan makanan bergizi disalurkan dalam acara ini untuk memastikan kesehatan dan semangat prajurit tetap terjaga di medan berat. Perhatian dari pimpinan TNI dan Menhan RI menjadi dorongan moral yang penting bagi prajurit, khususnya mereka yang bertugas jauh dari keluarga.

Momen semakin istimewa dengan sapaan Presiden RI Prabowo Subianto melalui video call. Presiden menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi.

Malam akrab itu menjadi simbol nyata persatuan bangsa dan dedikasi seluruh komponen dalam menjaga keutuhan NKRI.



(Angkasa Yudhistira)