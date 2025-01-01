Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Akrab Ribuan Prajurit TNI di Papua Dihadiri Panglima dan Menhan RI

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |13:41 WIB
Malam Akrab Ribuan Prajurit TNI di Papua Dihadiri Panglima dan Menhan RI
Panglima dan Menhan RI hadiri malam akrab bersama ribuan prajurit di Papua (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri malam akrab bersama ribuan prajurit TNI, pada malam pergantian tahun di wilayah Papua, bertempat di Markas Yonif 754/Eme Neme Kangasi, Timika, Papua, Selasa 31 Desember 2024. 

Kegiatan malam akrab tersebut menjadi momen kebersamaan bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua. 

Selain menjalankan tugas keamanan, prajurit TNI juga melaksanakan pendekatan sosial budaya dengan masyarakat setempat. 

Dukungan logistik berupa obat-obatan, vitamin, dan makanan bergizi disalurkan dalam acara ini untuk memastikan kesehatan dan semangat prajurit tetap terjaga di medan berat. Perhatian dari pimpinan TNI dan Menhan RI menjadi dorongan moral yang penting bagi prajurit, khususnya mereka yang bertugas jauh dari keluarga.

Momen semakin istimewa dengan sapaan Presiden RI Prabowo Subianto melalui video call. Presiden menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. 

Malam akrab itu menjadi simbol nyata persatuan bangsa dan dedikasi seluruh komponen dalam menjaga keutuhan NKRI.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951//presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943//prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174802//prabowo-7RsH_large.jpg
Serahkan Rampasan Aset Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174788//prabowo_subianto-5LON_large.jpg
Prabowo Temukan Tumpukan Harta Karun Tanah Jarang, Nilainya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174786//prabowo_subianto-uEah_large.jpg
Prabowo Tak Tinggal Diam Usai Negara Dibobol Rp300 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174755//prabowo-AykK_large.jpg
Tiba di Babel, Prabowo Serahkan Smelter Rampasan Korupsi Timah Senilai Rp300 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement