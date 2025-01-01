Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Kasubdit Narkoba Polda Metro Jalani Sidang Etik Kasus Pemerasan WN Malaysia Besok

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |15:35 WIB
Mantan Kasubdit Narkoba Polda Metro Jalani Sidang Etik Kasus Pemerasan WN Malaysia Besok
Mantan Kasubdit Narkoba Polda Metro Jalani Sidang Etik Kasus Pemerasan WN Malaysia Besok (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri bakal melanjutkan sidang kode etik profesi Polri (KEPP), terhadap satu personel Polri, terkait kasus pemerasan warga negara Malaysia saat acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

"Untuk satu (M) terduga pelanggar, sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 2 Januari besok," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

Diketahui, polisi berinisial M itu menjalani sidang etik bersamaan dengan Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dan Kepala Unit (Kanit) Reserse Narkoba Polda Metro yang belum dibeberkan identitasnya.

Keduanya mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh majelis sidang etik. Sedangkan polisi berinisial M belum menerima putusan, karena sidang yang dijalani belum rampung.

Berdasarkan informasi yang diterima, polisi berinisial M itu diduga merupakan mantan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174902//ashanty-WwpJ_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Pakai Uang Perusahaan Demi Suntik Kecantikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766//pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759//reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174372//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan-yfV5_large.JPG
56 Sampel DNA Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Dikirim ke Puslabfor Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174255//delpedro-39rw_large.jpg
Delpedro dkk Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Penghasutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174174//hacker_bjorka_ditangkap_polisi-fRGK_large.jpg
Hacker Bjorka Terancam 12 Tahun Penjara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement