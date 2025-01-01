Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Sidang Etik Kasus Pemerasan WN Malaysia: 2 Personel Dipecat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |15:45 WIB
Hasil Sidang Etik Kasus Pemerasan WN Malaysia: 2 Personel Dipecat
Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto : Humas Polri)
JAKARTA - Mabes Polri mengungkap hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pemerasan kepada penonton event DWP yakni warga negara (WN) Malaysia. Yakni dua personel polisi dipecat dengan tidak hormat.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pelaksanaan sidang etik terhadap ketiga terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M dilakukan secara terpisah dengan tiga Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berbeda.

Trunoyudo mengatakan sidang yang digelar oleh Divisi Propam Polri tersebut berlangsung selama lebih dari 12 jam, hingga Rabu (1/1/2025) dini hari. 

Hasilnya, kata dia, dua terduga pelanggar yang berinisial D dan Y telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis KKEP. "Terhadap terduga masing-masing 2 terduga pelanggar telah diberikan putusan Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH)," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

Sidang Dilanjutkan Besok

Sedangkan untuk satu (M) terduga pelanggar, Trunoyudo mengatakan pelaksanaan sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis 2 Januari 2025.

Kendati demikian, Trunoyudo menyatakan belum bisa mengungkap lebih jauh ihwal hasil sidang yang telah diputus tersebut. Ia menyebut hal itu akan disampaikan dalam konferensi pers pasca sidang etik lanjutan.

"Untuk seluruh keputusan sidang akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang 1 orang (M) terduga pelanggar yang diskors rampung dilakukan," tuturnya.

 

Topik Artikel :
WN Malaysia Polri Pemerasan
