Libur Tahun Baru 2025, Sebanyak 426.539 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

JAKARTA - Jasa Marga mencatat sebanyak 426.539 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode libur Tahun Baru 2025. Ratusan ribu kendaraan itu meninggalkan Jabotabek pada periode 29-31 Desember 2024.

"Jasa Marga mencatat sebanyak 426.539 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 sampai H-1 libur Tahun Baru 2025," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana dalam keterangannya, Rabu (1/1/2025).

Lisye menjelaskan, volume lalin kali ini meningkat 7,96% dari periode lalu lintas hari normal. Volume lalu lintas kendaraan pada hari normal berjumlah 395.101 kendaraan.

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 7,96 persen jika dibandingkan lalin normal (395.101 kendaraan)," ucapnya.

Adapun ratusan ribu kendaraan ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas yang tercatat melintas dari empat gerbang tol utama. Gerbang tol itu di antaranya Cikupa arah Merak, Ciawi arah puncak dan Cikampek Utama menuju arah Transjawa dan Kalihurip Utama menuju arah Bandung.

"Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 196.186 kendaraan (46,0%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 128.906 kendaraan (30,2%) menuju arah Barat (Merak), dan 101.447 kendaraan (23,8%) menuju arah Selatan (Puncak)," jelas dia.