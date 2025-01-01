Sepakat Wacana Anak Sekolah Libur Selama Puasa, MUI: Tapi Bukan Berarti Tak Dapat Pendidikan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas sepakat dengan wacana sekolah di bawah Kemenag bisa libur selama satu bulan saat bulan suci Ramadan 2025 nanti. Wacana tersebut, seperti dilontarkan oleh Menag Nasaruddin Umar yang menyebut, libur sekolah selama puasa itu ingin diterapkan di sekolah di bawah Kemenag.

Menurutnya, anak-anak bisa mendapat pendidikan di rumah selama bulan puasa. Untuk itu, ia menilai para siswa-siswi tak pergi oe sekolah selama bulan ramadhan.

"Pendidikan itu bisa berlangsung di tiga tempat, di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Saya setuju dengan gagasan Menag tersebut dimana anak-anak libur di bulan puasa. Itu artinya anak-anak selama bulan puasa tidak pergi kesekolah," kata Anwar saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Kendati demikian, Anwar berkata, anak-anak harus tetap mendapat pendidikan selama libur bulan puasa. Ia menilai, pendidikan itu bisa didapat anak dari para orang tua.

"Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapat pendidikan. Pendidikan tetap di dapat oleh sang anak tapi itu mereka perdapat dari orang tua dan masyarakat," ucap Anwar.