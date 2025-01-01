Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ucapkan Selamat Tahun Baru 2025, Jokowi: Semoga Membawa Banyak Kebaikan dan Kerukunan 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |16:53 WIB
Ucapkan Selamat Tahun Baru 2025, Jokowi: Semoga Membawa Banyak Kebaikan dan Kerukunan 
Jokowi ucapkan selamat tahun baru 2025 (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI ke 7, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2025 bagi masyarakat Indonesia.

Ucapan tersebut disampaikan Jokowi dalam unggahan karikatur di Instagram pribadinya. Dalam karikatur tersebut nampak Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang.

Dari unggahan itu, nampak Jokowi berdiri di suatu tempat dan terlihat beberapa warga dan pedagang ikut meramaikannya. Terlihat ada pedagang gorengan, pedagang terompet hingga jagung bakar.

Jokowi berharap masyarakat dapat menyambut tahun 2025 dengan banyak harapan baru.

