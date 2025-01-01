Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jasamarga Berlakukan Contraflow KM 44+500 hingga KM 41+600 di Tol Jagorawi Arah Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |17:04 WIB
Jasamarga Berlakukan Contraflow KM 44+500 hingga KM 41+600 di Tol Jagorawi Arah Jakarta
Contraflow di Tol Jagorawi Arah Jakarta (foto: dok ist)
JAKARTA - PT Jasamarga memberlakukan contraflow mulai dari KM 44+500 hingga KM 41+600 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sejak pukul 14.45 WIB. Hal itu untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta akibat lalu lintas kembali dari arah puncak menuju Jakarta, atas diskresi Kepolisian.

"Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku," ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Panji Satriya dalam keterangannya dikutip, Rabu (1/1/2024).

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan. 

"Perbaharui informasi lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group melalui call center 24 jam Jasa Marga 14080 atau melalui aplikasi Travoy," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
