Urai Peningkatan Volume Lalin, Contraflow Diterapkan di Ruas Tol Japek Arah Jakarta

JAKARTA - Jasamarga Transjawa Tol menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan, pada Rabu (1/1/2025) sekira pukul 18.28 WIB.

"Untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, atas diskresi kepolisian Jasarmaga Transjawa Tol melakukan rekayasa lalu lintas contraflow arah Jakarta," kata VP Corporate Secretary and Leegal Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Rabu (1/1/2025).

Adapun contraflow diberlukan sejak KM 65 sampai KM 47 arah Jakarta. Lajur contraflow yang dibuka yaitu sebanyak satu lajur.

"Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut dibuka satu lajur dari KM 65 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak pukul 18.28 WIB," tambahnya.

Penerapan contraflow ini bersifat situasional tergantung situasi lalu lintas di lapangan. Jasamarga juga mengimbau pengguna jasa mengutamakan keselamatan selama melakukan perjalanan.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," tandasnya.

(Awaludin)