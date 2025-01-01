Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riset OCCRP yang Jadikan Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup 2024 Dinilai Lemah

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |19:32 WIB
Riset OCCRP yang Jadikan Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup 2024 Dinilai Lemah
Joko Widodo (foto: Okezone)
JAKARTA - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah merilis daftar finalis pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi, dan paling korup di dunia pada Selasa, 31 Desember 2024.

Dari sejumlah nama yang dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan suara terbanyak tahun ini. Nama-nama yang masuk nominasi dan perolehan suara diusulkan serta berasal dari para pembaca, jurnalis, dewan juri, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

Menanggapi hal itu, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

"Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat," tegas R Haidar Alwi dalam keterangannya, Rabu (1/1/2025).

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi dalam pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata," ungkapnya.

 

