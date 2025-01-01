Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Arus Lalu Lintas Mulai Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Jakarta Ditutup 

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |19:36 WIB
Contraflow di Tol Jagorawi Arah Jakarta Ditutup (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) mulai terurai dan normal, untuk itu contra flow dari KM 44+500 hingga KM 41+600, KM 21+850 s.d. KM 11+700 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta ditutup pada pukul 17.45 WIB. 

"Lalin arah Jakarta sudah mulai terurai dan berangsur normal, maka atas alasan keamanan, sesuai diskresi Kepolisian, Contraflow KM 44+500 s.d. KM 41+600 dan KM 21+850 s.d. KM 11+700 Ruas Tol Jagorawi Arah Jakarta Ditutup," kata Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cibubur, Alvin Andituahta Singarimbun, dalam keterangannya, Rabu (1/1/2025).

Lebih lanjut Alvin mengimbau kepada para pengguna jalan untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik, agar tidak menyebabkan kepadatan kendaraan di gerbang tol.

"Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
