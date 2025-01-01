Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkopolkam: PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |20:13 WIB
Menkopolkam: PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil
Menkopolkam Budi Gunawan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah istimewa untuk Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Indonesia, yakni membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12%. 

"Sebagaimana pesan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sebelum pergantian tahun lalu, yang berharap seluruh masyarakat Indonesia diberikan anugerah, kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka, di awal tahun ini, Bapak Presiden juga memberikan hadiah istimewa berupa pembatalan kenaikan PPN dari rencana 12 persen menjadi tetap 11 persen," ujar Budi Gunawan dalam keterangam tertulisnya, Rabu (1/1/2025).

Mengutip pernyataan Presiden, Budi Gunawan menyampaikan, penetapan tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas/kaya. Sementara, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0%. 

"Semoga dengan keputusan ini masyarakat tidak perlu khawatir. Karena pemerintah akan terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat, dan mewujudkan Indonesia yang semakin maju ke depannya," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173365//jurus_prabowo-1WeA_large.jpg
8 Jurus Prabowo agar Rakyat Bisa Punya Rumah, Dulu Bayar, Sekarang Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173340//presiden_prabowo_subianto-mi2w_large.jpg
Prabowo: 80% Timah Bangka Belitung Diselundupkan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/470/3173320//rumah-Fqvm_large.jpg
Penghapusan BPHTB dan PBG Pacu Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172724//sekretaris_jenderal_dpp_pemuda_perindo_apri_supriyadi-ba0Z_large.jpg
Perindo Apresiasi Pidato Prabowo di PBB: Tegaskan Perjuangan Multilateral untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172072//presiden_prabowo_subianto-8RCM_large.jpg
Prabowo Ikut Bahas Krisis Timur Tengah, Trump Komitmen Akhiri Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172053//prabowo_anugerahkan_bintang_jasa_utama_kepada_bill_gates-SNay_large.jpg
Prabowo Gelar Pertemuan dengan Bill Gates, Anugerahkan Bintang Jasa Utama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement