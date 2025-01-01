Kado Awal Tahun, Indonesia Sabet Juara Umum Kompetisi Daya Ingat

JAKARTA – Prestasi gemilang ditorehkan putra-putri Indonesia saat menjadi juara umum dalam ajang bergengsi 5th Indonesia Open Memory Championship (IOMC) 2024. Kompetisi ini diikuti lebih dari 100 peserta dari 18 kota dan 4 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, dan Australia.

Ketua Umum IMSC, Yudi Lesmana mengatakan kompetisi ini telah lulus kurasi dengan skala internasional dari Pusat Prestasi Nasional Republik Indonesia dalam bidang riset dan inovasi.

"Harapannya kompetisi ini dapat memberikan motivasi serta inspirasi bagi generasi muda dalam meningkatkan kemampuan belajar dan berprestasi," ujarnya, Rabu (1/1/2025).

Dikatakan Yudi, suasana kompetisi penuh dengan antusiasme peserta dan orang tua yang datang dari berbagai kota dan negara. Motivasinya pun berbeda-beda, mulai dari ingin menjadikan pertandingan sebagai sarana melatih kepercayaan diri.

“Ada juga yang ingin menciptakan target baru di kompetisi tahun ini dengan mengalahkan dirinya sendiri untuk menumbuhkan mental juara. Terima kasih kepada para peserta yang telah berusaha" tandasnya.

Indonesia menempatkan di posisi teratas dalam kategori tim dengan perolehan poin 11,410, unggul dari Tim Singapura di peringkat kedua dengan perolehan total poin 9,619.

Keluar sebagai juara umum, Janet Valencia Dema Rante, dengan meraih total skor 4.351,87 poin, sekaligus membawa pulang medali emas untuk cabang Names and Faces dengan rekor mengingat 75 urutan wajah dan nama acak hanya dalam 5 menit.

Tak hanya itu, peserta asal Depok, Jawa Barat ini juga memenangkan medali emas di cabang Random Words dengan mengingat 82 kata acak dalam waktu 5 menit.

Sementara itu, Kenneth Tan dari Singapura berhasil meraih posisi kedua dengan skor 4.005,29 poin, diikuti Hasna Widyaningrum dari Pandaan, Jawa Timur dengan 3.743,55 poin.