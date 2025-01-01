Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kado Awal Tahun, Indonesia Sabet Juara Umum Kompetisi Daya Ingat

Patricia Leonard , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |23:18 WIB
Kado Awal Tahun, Indonesia Sabet Juara Umum Kompetisi Daya Ingat
Kado Awal Tahun, Indonesia Sabet Juara Umum Kompetisi Daya Ingat
A
A
A

JAKARTA – Prestasi gemilang ditorehkan putra-putri Indonesia saat menjadi juara umum dalam ajang bergengsi 5th Indonesia Open Memory Championship (IOMC) 2024. Kompetisi ini diikuti lebih dari 100 peserta dari 18 kota dan 4 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, dan Australia.

Ketua Umum IMSC, Yudi Lesmana mengatakan kompetisi ini telah lulus kurasi dengan skala internasional dari Pusat Prestasi Nasional Republik Indonesia dalam bidang riset dan inovasi.

"Harapannya kompetisi ini dapat memberikan motivasi serta inspirasi bagi generasi muda dalam meningkatkan kemampuan belajar dan berprestasi," ujarnya, Rabu (1/1/2025).

Dikatakan Yudi, suasana kompetisi penuh dengan antusiasme peserta dan orang tua yang datang dari berbagai kota dan negara. Motivasinya pun berbeda-beda, mulai dari ingin menjadikan pertandingan sebagai sarana melatih kepercayaan diri.

“Ada juga yang ingin menciptakan target baru di kompetisi tahun ini dengan mengalahkan dirinya sendiri untuk menumbuhkan mental juara. Terima kasih kepada para peserta yang telah berusaha" tandasnya.

Indonesia menempatkan di posisi teratas dalam kategori tim dengan perolehan poin 11,410, unggul dari Tim Singapura di peringkat kedua dengan perolehan total poin 9,619.

Keluar sebagai juara umum, Janet Valencia Dema Rante, dengan meraih total skor 4.351,87 poin, sekaligus membawa pulang medali emas untuk cabang Names and Faces dengan rekor mengingat 75 urutan wajah dan nama acak hanya dalam 5 menit.

Tak hanya itu, peserta asal Depok, Jawa Barat ini juga memenangkan medali emas di cabang Random Words dengan mengingat 82 kata acak dalam waktu 5 menit.

Sementara itu, Kenneth Tan dari Singapura berhasil meraih posisi kedua dengan skor 4.005,29 poin, diikuti Hasna Widyaningrum dari Pandaan, Jawa Timur dengan 3.743,55 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174228//maria_carey-Yw8n_large.jpg
Siap Konser, Mariah Carey Terpukau Lihat Ondel-Ondel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/298/3173551//jeff_satur-JOcD_large.jpg
Potret Jeff Satur Asyik Jajan Tahu Bulat Kaki Lima, Netizen: Tetap Ganteng 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172846//frega-4lz0_large.jpg
Indonesia Tidak Bisa Langsung Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172592//prabowo-Io2z_large.jpg
Prabowo Bertemu Raja Belanda dan PM Dick Schoof di Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171682//sampah-2rGX_large.jpg
Gandeng Jepang, RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171616//penyakit-JfZk_large.jpg
Apakah Penyakit Lyme yang Menyerang Bella Hadid Ada di Indonesia?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement