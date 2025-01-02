Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 10.548 Perwira Polri

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:08 WIB
Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 10.548 Perwira Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 10.548 Perwira Polri (Foto: Humas Polri)
JAKARTA Polri menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat untuk periode 1 Januari 2025, yang berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 10.548 personel perwira menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka terhadap institusi dan masyarakat.

Upacara tersebut dipimpin langusng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berikut rincian kenaikan pangkat perwira Polri periode kali ini:

1. Kenaikan pangkat ke Ipda: 462 personel

2. Kenaikan pangkat ke Iptu: 4.358 personel

3. Kenaikan pangkat ke AKP: 3.625 personel

4. Kenaikan pangkat ke Kompol: 1.080 personel

5. Kenaikan pangkat ke AKBP: 700 personel

6. Kenaikan pangkat ke Kombes Pol: 300 personel

7. Kenaikan pangkat ke Pati: 23 personel, dengan rincian:
- Ke pangkat Irjen: 3 personel
- Ke pangkat Brigjen reguler: 19 personel
- Ke pangkat Brigjen pengabdian: 1 personel

Pelaksanaan di Mabes Polri difokuskan untuk kenaikan pangkat personel Satker Mabes Polri yang menjadi Kombes Pol, serta para perwira tinggi (Pati) Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan wujud apresiasi terhadap prestasi yang telah ditorehkan para anggota Polri. 

"Kenaikan pangkat ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga sebuah amanah besar. Diharapkan, para perwira dapat terus meningkatkan dedikasi dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara," ujar Brigjen Trunoyudo, seperti dikutip, Kamis (2/1/2025).

 

