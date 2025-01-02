Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Polisi Jalani Sidang Etik Lanjutan Kasus Pemerasan WN Malaysia Hari Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:33 WIB
Satu Polisi Jalani Sidang Etik Lanjutan Kasus Pemerasan WN Malaysia Hari Ini
Satu polisi jalani sidang etik kasus pemerasan WN Malaysia hari ini (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu personel Polri berinisial M kembali menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri lanjutan pada hari ini, Kamis 2 Januari 2025 terkait pemerasan WN Malaysia. 

Diketahui, polisi berinisial M itu telah menjalani sidang KKEP pada Selasa 31 Desember 2024. Jadwalnya bersamaan dengan Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjunt, dan Kepala Unit (Kanit) Reserse Narkoba yang belum dibeberkan identitasnya.

Bedanya, dua anggota Polri itu sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh majelis sidang etik. Sedangkan M belum menerima putusan, karena sidang yang dijalaninya belum rampung.

"Untuk satu (M) terduga pelanggar, sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 2 Januari," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan,, dikutip Kamis (2/1/2025).

"Untuk seluruh keputusan sidang akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang 1 orang (M) terduga pelanggar yang diskors rampung dilakukan," sambungnya.

Di sisi lain, ia memastikan seluruh proses jalannya sidang etik tersebut juga diikuti dan diawasi oleh pihak Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WN Malaysia Pemerasan Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175158//komite_reformasi_polri_akan_dilantik-REkm_large.jpg
Komite Reformasi Polri Akan Dilantik, DPR Minta Tak Sekadar Formalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038//andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174902//ashanty-WwpJ_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Pakai Uang Perusahaan Demi Suntik Kecantikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174372//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan-yfV5_large.JPG
56 Sampel DNA Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Dikirim ke Puslabfor Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174018//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_dan_wakapolri_komjen_dedi-X3Rt_large.jpg
Wakapolri Tekankan Transformasi Fundamental Polri Dimulai dari SDM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement