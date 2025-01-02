Makan Bergizi Gratis Serentak Dilaksanakan 6 Januari Nanti

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa makan bergizi gratis akan direncanakan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025 nanti. Saat ini, katanya, masih dalam proses persiapan.

"Dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa makan bergizi gratis akan diselenggarakan di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Dirinya berharap tidak ada kendala pada makan bergizi gratis nantinya.

"Iya betul. Semoga tidak ada aral melintang," katanya.

Diketahui, program pemberian makanan bergizi ini merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024.

Program makan bergizi gratis disebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.



(Khafid Mardiyansyah)