Anies-Ahok Makin Akrab, Bisik-Bisiknya pun Disebut Sebagai Simbol Oposisi

JAKARTA - Kedekatan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok mengindikasikan eratnya hubungan kedua tokoh nasional tersebut.

Bahkan, banyak hal yang bisa dimaknai dari momen saling berbisik di acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta kemarin.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyebut jika keeratan hubungan keduanya tentu diharapkan menular ke para pendukungnya.

Setidaknya, hubungan harmonis diantara kedua pendukung itu akan membawa suasana tentram dan harmonis di Jakarta.

"Harmonisnya pendukung Anies dan Ahok dapat menjadi kekuatan dalam membantu Pramono-Rano membangun Jakarta. Hal itu akan memudahkan Pramono-Rano merealisir janji-janji politiknya saat kampanye Pilkada 2024," kata Jamil dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, dia melihat jika momen saling bisik Anies-Ahok bisa saja keduanya secara bersama akan menyampaikan dukungan penuhnya kepada Pramono-Rano dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Meskipun dukungan itu sudah disampaikan saat Pramono dan Rano sebaga calon gubernur dan wakil gubernur, namun hal itu disampaikan secara terpisah.

"Efek politis, psikologis, dan sosiologisnya akan berbedah bila disampaikan bersamaan," ujarnya.

Selain itu, Jamil melihat jika Anies dan Ahok tampaknya akan melakukan pidato politik bersama. Pidato politik itu bisa menjadi respon mereka terhadap persoalan berbangsa dan bernegara kontemporer.