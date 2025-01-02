Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sudah Bebas Bersyarat, Eks Komisioner KPU Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Hasto Kritiyanto

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |11:39 WIB
Sudah Bebas Bersyarat, Eks Komisioner KPU Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Hasto Kritiyanto
Ilustrasi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadawalkan pemanggilan terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Kamis (2/1/2025). 

Ia dipanggil dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkeit pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dengan tersangka Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto. 

"Hari ini Kamis (2/1) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap penetapan Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, dengan Tersangka HK," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari komisioner KPU periode 2017-2022. Tessa hanya menyebutkan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. 

Diketahui, Wahyu merupakan Terpidana perkara suap terkait pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret buronan Harun Masiku. 

 

Halaman:
1 2
      
