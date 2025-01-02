Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Bakal Putuskan Soal Ambang Batas Calon Presiden Hari ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |11:57 WIB
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan soal ambang batas calon presiden (Capres) yang akan berkontestasi di pemilu. Adapun pembacaan putusan akan dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, pada Kamis (2/1/2024).

Bedasarkan penulusuran melalui website resmi MK, terdapat empat gugatan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Gugatan itu bernomor perkara, 62,87,101,129 /PUU-XXI/2023.

Perkara nomor 62 diajukan oleh Enika Maya Oktavia, lalu perkara 87 dimohonkan Dian Fitri, Muhammad, Muchtadin, Muhammad Saad.

