HOME NEWS NASIONAL

Update Hari Ke-12 Operasi Lilin 2024: Ada 193 Kecelakaan, 43 Korban Meninggal Dunia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |13:37 WIB
<i>Update</i> Hari Ke-12 Operasi Lilin 2024: Ada 193 Kecelakaan, 43 Korban Meninggal Dunia
Konferensi Pers Operasi Lilin
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Operasi Lilin 2024, Kombes Pol Syamsu Ridwan, menyampaikan update pelaksanaan Operasi Lilin 2024 yang berlangsung selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Update pada Rabu (1/1/2025), beliau memaparkan berbagai data penting mengenai kondisi lalu lintas, kecelakaan, aktivitas di pelabuhan, serta rekayasa lalu lintas yang diberlakukan.

Menurut Kombes Pol Syamsu Ridwan, terjadi pergerakan signifikan volume kendaraan keluar-masuk Jakarta melalui beberapa gerbang tol utama.

1. GT Cikampek Utama & Kalihurip Utama: 63.645 kendaraan keluar, sedangkan 80.444 kendaraan masuk Jakarta.

2. GT Cikupa: 28.909 kendaraan keluar, sementara 44.222 kendaraan masuk.

3. GT Ciawi (Arah Puncak): 120.982 kendaraan keluar, sedangkan 166.178 kendaraan masuk.

Pada hari yang sama, tercatat sebanyak 193 kejadian kecelakaan lalu lintas. Rinciannya, 43 korban meninggal dunia, 32 luka berat, dan 259 luka ringan.

Kombes Pol Syamsu Ridwan menyampaikan, “Kami terus berupaya menekan angka kecelakaan melalui pengawasan ketat di jalur rawan kecelakaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu memprioritaskan keselamatan.”

Pelabuhan Merak-Ciwandan-Bakauheni juga menunjukkan aktivitas yang cukup padat.

1. Rute Merak-Bakauheni: Dilayani oleh 34 kapal dengan 83 trip, mengangkut 28.069 penumpang dan 6.122 kendaraan.

2. Rute Bakauheni-Merak: Terdapat 89 trip, dengan total 26.990 penumpang dan 7.223 kendaraan.

Guna mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas diterapkan di sejumlah ruas:

Ruas arteri: Sistem one way diberlakukan dari Puncak menuju Jakarta, sementara di area Puncak, arus lalu lintas normal dua arah.

Ruas tol:
1. Contra flow di Tol Jagorawi Km 44-42 arah Jakarta.

2. Contra flow di Tol Jagorawi Km 21-11 arah Jakarta.

3. Contra flow di Tol Jakarta-Cikampek Km 65-47.

 

Halaman:
1 2
      
