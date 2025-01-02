Kabar Duka, Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja Wafat

JAKARTA - Dunia pers telah berduka. Salah satu tokoh pers, Atmakusumah Astraatmadja telah wafat pada 2 Januari 2025.

Kabar tersebut ramai disebar melalui pesan berantai di whatsapp Group di kalangan para jurnalis.

"Telah wafat Pak Atmakusumah Astraatmadja (ketua Dewan Pers pertama setelah era reformasi) pada hari ini, 2 Januari 2025, pukul 13.05 WIB di Jakarta. Mohon doanya semoga Pak Atma mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin YRA," demikian yang tertulis dalam pesan berantai tersebut.

Atmakusumah Astraatmadja merupakan Ketua Dewan Pers yang pertama setelah reformasi, sejak Mei 2000 sampai Agustus 2003.

Ia merupakan pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik praktis di Jakarta, sejak 1992 sampai sekarang, dan anggota Dewan Pakar LPDS sejak Maret 2003.



(Khafid Mardiyansyah)