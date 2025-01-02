Profil Atmakusumah Astraatmadja: Mantan Ketua Dewan Pers, Aktif Suarakan Kebebasan Pers

JAKARTA - Salah satu tokoh pers, Atmakusumah Astraatmadja telah wafat pada 2 Januari 2025. Kabar tersebut ramai disebar melalui whatsapp Group di kalangan para jurnalis.

"Telah wafat Pak Atmakusumah Astraatmadja (ketua Dewan Pers pertama stlh era reformasi) pada hari ini, 2 Januari 2025, pukul 13.05 WIB di Jakarta. Mohon doanya semoga Pak Atma mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin YRA," demikian yang tertulis dalam pesan berantai tersebut.



1. Jadi Pengajar

Atmakusumah Astraatmadja merupakan Ketua Dewan Pers independen yang pertama setelah reformasi, sejak Mei 2000 sampai Agustus 2003.

Ia merupakan pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik praktis di Jakarta, sejak 1992 sampai sekarang, dan anggota Dewan Pakar LPDS sejak Maret 2003.

2. Punya Segudang Penghargaan

Beliau adalah pemenang Penghargaan Ramon Magsaysay tahun 2000 untuk Jurnalisme, Sastra, dan Seni Komunikasi Kreatif, yang disampaikan oleh The Ramon Magsaysay Award Foundation di Manila pada 31 Agustus 2000 untuk perannya dalam meletakkan fondasi profesional dan kelembagaan bagi era baru kemerdekaan pers di Indonesia.

Atmakusumah memperoleh Penghargaan Kebebasan Pers 2008 dari Aliansi Jurnalis Independen karena dinilai menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam memperjuangkan pers di Indonesia dan Lifetime Achievement dalam Anugerah Dewan Pers 2023 atas pengabdian dan jasanya kepada dunia pers.