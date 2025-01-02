Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Terima 314 Gugatan Hasil Pilkada, Ini Daftar Ketua di Setiap Panel Persidangan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |14:06 WIB
MK Terima 314 Gugatan Hasil Pilkada, Ini Daftar Ketua di Setiap Panel Persidangan 
MK Terima 314 Gugatan Hasil Pilkada (foto: Okezone/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 314 gugatan hasil Pilkada, serentak baik ditingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Adapun persidangan awal akan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024.

"Kemudian, setelah itu akan dilakukan BRPK terhadap pilkada yang masuk, ada 314 perkara, dan kami sudah insyaallah kami sudah menyiapkan, sebagaimana kami menyiapkannya juga untuk Pileg maupun Pilpres, kami sudah siap untuk menangani PHPU Pilkada di tahun 2025 ini," kata Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih kepada wartawan di gedung MK Jakarta, Kamis (2/1/2024).

Dia menjelaskan, persidangan sengeketa pilkada akan dibuka menjadi 3 panel. Adapun panel satu akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, lalu Panel 2 akan dipimpin oleh Saldi isra dan panel 3 akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

"Pembagian panel itu formasinya sama dengan yang dilakukan untuk Pileg yang lalu, jadi ada 3 panel, yang pertama itu ketuanya adalah Pak Ketua sendiri. Kemudian panel yang kedua, ketuanya Pak Wakil, panel ketiga adalah prof Arif, di mana saya termasuk bagian dari panel ketiga," tuturnya.

Sementara itu, bedasarkan penulusuran melalui website resmi MK, dari 314 gugatan yang masuk ke MK diantarnya 23 permohonan diajukan untuk perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sementara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati sebanyak 242 permohonan dan perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 49 permohonan.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167910//said_salahuddin_kuasa_hukum_rony_omba_dan_marlinus-qYCQ_large.jpg
Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167720//ceo_danantara-AckS_large.jpg
Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/320/3166592//wamentan_rangkap_jabatan_komisaris-I1zr_large.jpg
4 Fakta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166302//istana_soal_wamen_menteri_rangkap_jabatan-Qsru_large.jpg
Istana Buka Suara soal MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement