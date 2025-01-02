Menteri HAM Natalius Pigai: Saya 13 Tahun Tidak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengaku tidak beristri selama 13 tahun. Namun, ia memiliki pacar tiga.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dilihat dari Youtube Official iNews, Kamis (2/1/2025).

Awalnya, Pigai mengingatkan pegawai Kementerian HAM untuk menjaga integritas mereka, termasuk tidak melakukan judi, baik offline maupun online.

"Tidak boleh Kalau ada yang main judi online, out, copot," tegas Pigai.

Kemudian, ia meningkatkan, agar pegawai Kementerian HAM tidak 'main serong'. Selanjutnya, ia mengungkapkan dirinya tidak beristri selama 13 tahun.

"Nggak boleh main mata antar pasangan, saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuman 3 pacar, 3 bos, saya 3 aja saya nggak pernah macem-macem, Instagram terbuka, twittter terbuka, facebook terbuka, WA terbuka nggak ada yang teror saya, karena memang kita baik," ungkapnya.