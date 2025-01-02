Kemenag: Rencana Pemberangkatan Jamaah Haji 2025 Gelombang Satu Dimulai pada 2 Mei

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan terkait rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 masehi. Dimana, pemberangkatan jamaah haji gelombang satu akan dimulai pada tanggal 2 Mei mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam rapat bersama Panja Haji DPR RI, di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

"Kita insyaAllah tanggal 2-16 Mei pemberangkatan Jamaah Haji gelombang satu pak. Jadi tanggal 1 Jamaah sudah masuk ke Asrama," kata Hilman dalam paparannya.

Sementara, gelombang dua keberangkatan Jamaah haji akan dilakukan pada periode tanggal 17-31 Mei 2025. Dia menegaskan, sudah tidak ada keberangkatan setelah tanggal 31 Mei tersebut.

"Closing date 31 Mei 2025. Closing date sudah tidak ada penerbangan lagi tanggal 31 Mei 2025," ujarnya.

Adapun, puncak ibadah haji mulai digelar 5 Juni 2025 dengan pertimbangan Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni 2025.

"Puncak haji wukuf di Arafah tanggal 5 Juni jadi jemaah akan berangkat ke Arafah pada tanggal 4 Juni 2025. Idul adhanya di tanggal 6 Juni (10 dzul hijjah) mudah-mudahan tidak ada pergeseran tanggal," pungkasnya.

Berikut adalah rencana perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia 1446H/2025M:

1. Jemaah Haji masuk Asrama Haji: 1 Mei 2025

2. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah: 2-16 Mei 2025