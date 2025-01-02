Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Sanksi 5 Aparatur PN Surabaya yang Berikan Vonis Bebas ke Ronald Tannur, Ini Rinciannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |16:23 WIB
MA Sanksi 5 Aparatur PN Surabaya yang Berikan Vonis Bebas ke Ronald Tannur, Ini Rinciannya
Konferensi Pers Mahkamah Agung
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi terhadap lima aparatur di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Lima hakim ini melanggar kode etik dan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

"Tim pemeriksa Bawas MA telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap terlapor dan pihak terkait lainnya. Adapun hasil pemeriksaan yang disampaikan Tim Pemeriksa Bawas kepada Ketua MA diperoleh hasil para terlapor terjadi pelanggaran kode etik," kata Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto dalam konferensi pers, Kamis (2/1/2025).

Lima aparatur yang terkena sanksi ini terdiri dari dua pimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu inisial R dan D. Kemudian tiga lainnya merupakan staf di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial RA, Y dan OA.

R sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Surabaya terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. R pun dijatuhi sanksi berupa hukuman non-palu selama dua tahun.

D yang juga sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Surabaya  terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan. D dijatuhi sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173849//korupsi_asabri-2Tew_large.jpg
Eks Dirut Asabri Bakal Ajukan PK ke MA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172259//asep-uAWq_large.jpg
KPK Tangkap Pengusaha Menas Erwin, Penyuap Mantan Sekretaris MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170181//dpr-kjKu_large.jpg
Hari Ini, DPR Putuskan Hasil Uji Kelayakan 16 Calon Hakim Agung dan Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668//suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710//pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163666//terpidana_ronald_tannur-YuLo_large.jpg
Terpidana Ronald Tannur Dapat Remisi HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement