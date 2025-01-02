Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja Akan Dimakamkan Besok di TPU Kebon Nanas

JAKARTA - Salah satu tokoh pers, yang juga mantan Ketua Dewan pers Atmakusumah Astraatmadja telah wafat pada Kamis (2/1/2025).

Almarhum direncanakan akan dimakamkan esok hari, Jumat 3 Januari 2025 di TPU Kebon Nanas.

"Akan diberangkatkan mulai pukul 09.00 WIB," kata pengumuman dari rumah duka yang beredar di jejaring media sosial Whatsapp.

Sebelumnya, Atmakusumah Astraatmadja yang merupakan Ketua Dewan Pers pertama setelah era reformasi wafat pada hari ini, 2 Januari 2025, pukul 13.05 WIB di Jakarta.

"Mohon doanya semoga Pak Atma mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin YRA," demikian yang tertulis dalam pesan berantai.

Atmakusumah Astraatmadja merupakan Ketua Dewan Pers independen yang pertama, sejak Mei 2000 sampai Agustus 2003.

Ia merupakan pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik praktis di Jakarta, sejak 1992 sampai sekarang, dan anggota Dewan Pakar LPDS sejak Maret 2003.



(Khafid Mardiyansyah)