Menteri HAM Kecam Penembakan Pengacara di Sulsel: Aparat Harus Bekerja Profesional

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai buka suara terkait kasus penembakan yang menewaskan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Ia meminta aparat bekerja profesional dan obyektif demi menjamin keadilan bagi keluarga korban.

"Perbuatan pelaku tidak bisa dibenarkan. Kami berharap aparat keamanan lakukan bekerja secara profesional, objektif, transparan dan imparsial agar keluarga korban mendapat keadilan," kata Pigai dalam akun resmi x-nya @NataliusPigai2, Kamis (2/1/2025).

Pigai juga memastikan bidang HAM di Kantor Wilayah telah dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kasus itu. Nantinya, Kantor Wilayah bidang HAM akan melaporkan hasil itu kepada Kementerian HAM.

"Bidang HAM Kantor Wilayah akan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melaporkan perkembangannya kepada Kementerian HAM," tuturnya.