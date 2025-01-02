Pengacara Tewas Ditembak di Sulsel, Hotman Paris: Halo Kapolda dan Kapolres, Ayo Tangkap Pelaku!

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris menyoroti penembakan misterius, yang menewaskan advokat bernama Rudi S Gani, pada malam pergantian tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa 31 Desember 2024 malam.

"Advokat ini tewas ditembak oleh seorang pelaku misterius yang diduga sangat terlatih," kata Hotman melalui akun Instagram resminya @hotmanparisofficial, dikutip Kamis (2/1/2025).

Hotman pun meminta Kapolda Sulawesi Selatan, dan Kapolres Bone untuk bergerak, dan segera menangkap pelaku penembakan advokat itu. "Halo Kapolda Sulsel dan Kapolres Bone ayok tangkap pelaku," katanya.

Sebagai informasi, pengacara bernama Rudi S Gani berusia 48 tahun itu ditembak orang tak dikenal (OTK) saat berada di rumah istrinya, Maryam, di Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja. Korban ditembak saat sedang makan bersama keluarga di dalam rumahnya.

Peluru yang ditembakkan dari arah halaman rumah mengenai bagian wajah, tepat di dekat mata kanannya. Korban pun langsung jatuh tersungkur.