Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Putuskan Nawawi dan Albertina Ho Aktif Jadi Hakim Lagi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |04:02 WIB
MA Putuskan Nawawi dan Albertina Ho Aktif Jadi Hakim Lagi
Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dan anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho diaktifkan kembali menjadi hakim di peradilan umum. Keduanya dipromosikan menjadi ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Tinggi.

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan, Nawawi akan menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Kemudian, Albertina Ho dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

"Pimpinan MA memutuskan saudara Nawawi dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sedangkan Albertina Ho dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten," kata Yanto dalam konferensi pers, Kamis (2/1/2025).

MA memastikan pengaktifan keduanya kembali di peradilan umum sesuai dengan prosedur. Menurutnya, selama menjadi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK keduanya sudah dinonaktifkan sementara.

"Jadi, sama dengan rekan-rekan penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian itu kalau dimasuk di KPK diberhentikan sementara dan setelah selesai dikembalikan ke organisasinya dan diaktifkan kembali," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Nawawi dan Albertina telah menyelesaikan jabatan mereka di KPK. Keduanya menyelesaikan jabatannya pada Jumat 20 Desember 2024 silam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172444/kpk-mbXl_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Menas Erwin Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142816/kejagung_respons_pengakuan_zarof_ricar_tertekan_saat_diperiksa_bingung_duit_rp920_miliar_dari_mana-RZWr_large.jpg
Kejagung Respons Pengakuan Zarof Ricar Tertekan saat Diperiksa: Bingung Duit Rp920 Miliar dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133535/kpk-1yAP_large.jpg
Tangis Windy Yunita Pecah Usai Diperiksa KPK: Kerjaan Rusak Semua, Saya Hanya Korban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133064/hakim-sdg1_large.jpg
MA Mutasi Hakim Besar-besaran, Terbanyak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114616/razman_nasution_dan_firdaus_oiwobo_minta_maaf_ke_ma-74zV_large.jpg
Datangi MA, Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf Soal Ribut di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113505/ma_jumpa_pers_soal_kericuhan_sidang_oleh_razman_nasution-DJeC_large.jpg
Razman Nasution Dilarang Sidang, MA : Penegakan Wibawa Pengadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement