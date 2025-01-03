Gunung Semeru 4 Kali Erupsi Beruntun Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami 4 kali erupsi beruntun pagi ini, Jumat, 3 Januari 2024. Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus waspada atau level II.

Dari laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan erupsi tercatat sejak pukul 05.54 WIB, 06.01 WIB, 06.12 WIB, dan 06.49 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Liswanto melaporkan erupsi yang signifikan pagi ini terjadi pukul pukul 06:49 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 4376 m di atas permukaan laut).

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 03 Januari 2025, pukul 06:49 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 4376 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” kata Liswanto dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Liswanto mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi).