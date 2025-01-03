Polri Selidiki Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area Tol Tangerang-Merak

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki aksi penembakan terhadap bos rental mobil, Ilyas Abdurahman yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Trunoyudo menjelaskan, peristiwa yang terjadi Kamis 2 Januari 2025 dan menewaskan satu orang, Ilyas Abdurahman ditangani Polresta Tangerang dan dibantu Polda Banten. Mabes Polri belum berencana mengambil alih kasus penembakan misterius tersebut.

"Mabes Polri tentu sudah dilapori tindakannya Polres dengan Polda tentu nanti akan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan," kata Trunoyudo kepada wartawan dikutip Jumat (3/1/2025).

Sebagai informasi, polisi mengungkapkan bahwa aksi penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, diduga buntut dari kasus penggelapan mobil rental.

Diketahui, dari aksi penembakan tersebut dua orang menjadi korban, dan satu di antaranya meninggal dunia.

"Keterangan lain diperoleh dari saksi saudara AM, yang menyatakan bahwa kejadian ini bermula dari dugaan penyalahgunaan mobil rental milik keluarganya," kata Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazaruddin Yusuf kepada wartawan, Kamis 2 Januari 2025.