Polri Tutup Operasi Lilin 2024, Angka Kejahatan dan Kecelakaan Menurun

JAKARTA - Polri resmi menutup Operasi Lilin 2024 yang digelar untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pada Kamis, 2 Januari 2025. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 21 Desember 2024 dengan melibatkan ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai instansi lainnya.

Kepala Operasi Lilin 2024 sekaligus Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, menyebutkan bahwa sebanyak 132.327 personel dikerahkan dalam operasi ini, bersama dengan pendirian 2.794 pos pengamanan untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat selama libur panjang tersebut.

“Kami bersyukur tren kejahatan selama operasi ini menunjukkan penurunan. Dari yang sebelumnya 14 ribu kasus pada tahun lalu, kini menjadi sekitar 13 ribu, atau turun sekitar 5 persen,” kata Aan Jumat (3/1/2025).

1. Angka kecelakaan menurun

Tidak hanya itu, tingkat kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan. Polri mencatat penurunan jumlah kecelakaan dari 2.842 insiden menjadi 2.497, dengan tingkat fatalitas menurun hingga 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, korban jiwa akibat kecelakaan juga berkurang. Ada penurunan hingga 55 orang dari tahun lalu,” jelasnya.

2. Jumlah volume kendaraan saat Nataru disorot