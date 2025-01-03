Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tutup Operasi Lilin 2024, Angka Kejahatan dan Kecelakaan Menurun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |11:07 WIB
Polri Tutup Operasi Lilin 2024, Angka Kejahatan dan Kecelakaan Menurun
Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polri resmi menutup Operasi Lilin 2024 yang digelar untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pada Kamis, 2 Januari 2025. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 21 Desember 2024 dengan melibatkan ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai instansi lainnya.

Kepala Operasi Lilin 2024 sekaligus Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, menyebutkan bahwa sebanyak 132.327 personel dikerahkan dalam operasi ini, bersama dengan pendirian 2.794 pos pengamanan untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat selama libur panjang tersebut.

“Kami bersyukur tren kejahatan selama operasi ini menunjukkan penurunan. Dari yang sebelumnya 14 ribu kasus pada tahun lalu, kini menjadi sekitar 13 ribu, atau turun sekitar 5 persen,” kata Aan Jumat (3/1/2025). 

1. Angka kecelakaan menurun

Tidak hanya itu, tingkat kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan. Polri mencatat penurunan jumlah kecelakaan dari 2.842 insiden menjadi 2.497, dengan tingkat fatalitas menurun hingga 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Alhamdulillah, korban jiwa akibat kecelakaan juga berkurang. Ada penurunan hingga 55 orang dari tahun lalu,” jelasnya.

2. Jumlah volume kendaraan saat Nataru disorot 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement