Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penetapan Tokoh Terkorup oleh OCCRP Dinilai Tak Jelas Ukurannya

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |11:14 WIB
Penetapan Tokoh Terkorup oleh OCCRP Dinilai Tak Jelas Ukurannya
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Laporan dari Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi pemimpin terkorup menuai kontroversi. Sebab, dianggap tak jelas ukurannya.

Menurut Muhammad Saifulloh, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama),  penting untuk memahami berbagai aspek dalam hal ukuran dan metodologi OCCRP.
 Ia menilai, tidak jelas ukuran yang digunakan untuk menilai seorang pemimpin. 

"Pertama yang harus dilihat adalah ukurannya apa? Jadi OCCRP ini menetapkan orang-orang yang jadi nominator presiden, pemimpin atau tokoh terkorup dunia itu dengan ukuran apa?" katanya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Ia menekankan penilaian terhadap korupsi biasanya didasarkan pada faktor-faktor seperti pelayanan publik dan transparansi pemerintahan, dan seringkali menjadi dasar dalam indeks korupsi.

 "Indeks korupsi ini yang dipakai alat ukurnya adalah pelayanan publik. Ketika seorang presiden, gubernur, atau walikota bisa memerintah dengan pelayanan publik yang tingkat korupsinya rendah, maka indeks korupsi juga rendah," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174230/menteri_haji_dan_umrah-W8kt_large.jpg
Menteri Haji dan Umrah Datang ke KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172609/korupsi-0ivd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383/kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168831/kpk-kC7E_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168820/icw-zNid_large.jpg
ICW Geruduk KPK Bacakan 11 Tuntutan Antikorupsi: Adili Koruptor Militer di Pengadilan Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/340/3167805/korupsi-W6Rp_large.jpg
Rumah Eks Gubernur Lampung Digeledah Kejati, Dolar hingga Ratusan Gram Emas Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement