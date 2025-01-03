Letda Enzo Allie Bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Tempat Serda Ucok hingga KSAD Jenderal Maruli

JAKARTA - Letda Enzo Zenz Allie telah dilantik bersama 157 prajurit sebagai Prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan dia menjadi lulusan terbaik Kopassus angkatan 109.

Perjalanan Letda Enzo menjadi pasukan Elite Korps Baret Merah sangat berliku. Dia menempuh pendidikan komando yang keras. Pendidikan ini menuntut ketahanan fisik dan mental.

Setelah pelantikannya, Enzo mendapat penugasan di Grup 2 Sandi Yudha Kopassus. Enzo akan bergabung ke Batalyon 21/Buhpala Yudha.

Grup 2 Kopassus adalah satuan setingkat Brigade, yang merupakan bagian dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dan didirikan pada tahun 1962. Grup ini bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sekadar diketahui, Grup 2 Kopassus adalah kesatuan dimana Serda Ucok Tigor Simbolon pernah berdinas. Selain Serda Ucok, Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak juga pernah menjadi Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, pada tahun 2013-2014.

Sebelumnya, Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi telah mengukuhkan 157 prajurit Kopassus angkatan 109. Pengukuhan tersebut berlangsung di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu