HOME NEWS NASIONAL

KSAD Jenderal Maruli Mendadak Menghadap Prabowo, Apa yang Dibahas?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |15:24 WIB
KSAD Jenderal Maruli Mendadak Menghadap Prabowo, Apa yang Dibahas?
KSAD Jenderal Maruli Mendadak Menghadap Prabowo, Apa yang Dibahas?
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat (3/1/2025), Prabowo nampak didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat bertemu Maruli.

Dalam pertemuan tersebut, Maruli melaporkan yang telah diselesaikan beberapa progam oleh TNI AD diantaranya pipanisasi yang mengairi lahan pertanian.

"Program 3.355 titik air dan pipanisasi, yang berdampak positif mengairi Lahan Pertanian Tadah Hujan seluas 48.043 Ha," dilansir dari Instagram Sekretariat Kabinet.

Program lainnya yang dilaporkan yakni perbaikan Rumah Dinas Prajurit sejumlah 2596 Unit dan pengadaan kendaraan dinas baru sejumlah 304 Unit.

Kemudian program perbaikan 221 koramil dan pembangunan puluhan berbagai sarana seperti kolam renang, prasana latihan, dan sarana lainnya.

"Sejumlah program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI-AD," bunyi keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
