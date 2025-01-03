Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |15:53 WIB
344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru
Warga Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru. Foto: Dok Jasa Marga.
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 344.051 kendaraan kembali ke Jabotabek para periode 1-2 Januari 2025. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). 

"Mencatat sebanyak 344.051 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode Libur Tahun Baru 2025 yang jatuh pada Rabu-Kamis, 1-2 Januari 2025," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan, Jumat (3/1/2025).

Lisye menyebut total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 30,83 persen, jika dibandingkan lalin normal 262.970 kendaraan. 

Dia menambahkan, distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 165.658 kendaraan (48,1%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 96.210 kendaraan (28,0%) dari arah Barat (Merak) dan 82.183 kendaraan (23,9%) dari arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

1. Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 86.107 kendaraan, meningkat sebesar 71,07% dari lalin normal. 

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 79.551 kendaraan, meningkat sebesar 44,52% dari lalin normal. 

 

