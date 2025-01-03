Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Tolak Gugatan Penghapusan TOEFL Sebagai Syarat CPNS

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:36 WIB
MK Tolak Gugatan Penghapusan TOEFL Sebagai Syarat CPNS
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Mahakam Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh Hanter Oriko Siregar soal penghapusan TOEFL sebagai syarat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Putusan Perkara nomor 159/PUU/XXII/2024 dibacakan dalam ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK, Suhartoyo.

Pemohon menguji pasal Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua pasal itu ditegaskan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah merupakan norma yang sama-sama mengatur mengenai pengisian kebutuhan tenaga kerja. 

Namun pemohon menyatakan ketentuan a quo telah memberikan kewenangan sebebas-bebasnya kepada swasta dan instansi pemerintah sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang bersifat diskriminatif.

Dengan hal itu, Guntur menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan pasal 1 angka 2 konvensi pencegahan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809//dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167910//said_salahuddin_kuasa_hukum_rony_omba_dan_marlinus-qYCQ_large.jpg
Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167720//ceo_danantara-AckS_large.jpg
Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/320/3166592//wamentan_rangkap_jabatan_komisaris-I1zr_large.jpg
4 Fakta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement