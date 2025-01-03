Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pernah Dicopot Yasonna Laoly, Ronny Sompie Kini Buka-bukaan soal Harun Masiku

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:37 WIB
Pernah Dicopot Yasonna Laoly, Ronny Sompie Kini Buka-bukaan soal Harun Masiku
Pernah Dicopot Yasonna Laoly, Ronny Sompie Kini Buka-bukaan soal Harun Masiku/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Ronny tiba dan memulai pemeriksaan sekitar pukul 09.58 WIB.  

Pantauan Okezone di lokasi, Ronny terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 15.32 WIB. Dengan begitu ia menjalani pemeriksaan selama lebih dari lima jam.

Setelah pemeriksaan, ia mengaku memperoleh 22 pertanyaan dari tim penyidik Lembaga Antirasuah. Ia menyebutkan, di antaranya pertanyaan perihal data perlintasan Harun Masiku selaku dirinya masih menjabat Dirjen Imigrasi.

"Dimana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali itu melalui Bandara Soekarno-Hatta," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/1/2025).

Ronny menjelaskan, pada waktu tersebut, pihaknya belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap yang bersangkutan.

"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah keluar negeri," tutup Ronny Sompie.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955/kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160941/kpk-V4z5_large.jpg
KPK Tegaskan Paspor Harun Masiku Dicabut sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152278/916_polisi_kawal_sidang_tuntutan_hasto_kristiyanto_di_pn_jakpus_hari_ini-gt4M_large.jpg
916 Polisi Kawal Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto di PN Jakpus Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150728/hasto_dijadwalkan_hadapi_sidang_tuntutan_3_juli_2025-pkvu_large.jpg
Hasto Dijadwalkan Hadapi Sidang Tuntutan 3 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150722/hasto_harun_masiku_dapat_beasiswa_ratu_elizabeth-Xtjx_large.jpg
Hasto: Harun Masiku Dapat Beasiswa Ratu Elizabeth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150654/cerita_hasto_soal_swafoto_bareng_djan_faridz_harun_masiku_ngobrolin_apa-XV7A_large.jpg
Cerita Hasto soal Swafoto Bareng Djan Faridz-Harun Masiku, Ngobrolin Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement