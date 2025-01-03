Pernah Dicopot Yasonna Laoly, Ronny Sompie Kini Buka-bukaan soal Harun Masiku

JAKARTA - Mantan Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Ronny tiba dan memulai pemeriksaan sekitar pukul 09.58 WIB.

Pantauan Okezone di lokasi, Ronny terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 15.32 WIB. Dengan begitu ia menjalani pemeriksaan selama lebih dari lima jam.

Setelah pemeriksaan, ia mengaku memperoleh 22 pertanyaan dari tim penyidik Lembaga Antirasuah. Ia menyebutkan, di antaranya pertanyaan perihal data perlintasan Harun Masiku selaku dirinya masih menjabat Dirjen Imigrasi.

"Dimana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali itu melalui Bandara Soekarno-Hatta," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/1/2025).

Ronny menjelaskan, pada waktu tersebut, pihaknya belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap yang bersangkutan.

"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah keluar negeri," tutup Ronny Sompie.