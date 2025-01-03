Prabowo dan Para Menteri Merapat di Istana Bogor, Gelar Ratas?

Prabowo dan Para Menteri di Istana Bogor. Foto: Okezone/Raka Dwi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Jumat, (3/1/2025).

Pantauan dilokasi sejumlah mobil Menteri telah tiba di Istana untuk mengikuti rapat tersebut. Mobil berplat RI 27 salah satunya yang terlihat memasuki kawasan istana Bogor.

Nampak juga mobil Alphard berwarna putih dengan plat "B 108 PSD" melintasi kawasan Istana Kepresidenan Bogor. Mobil tersebut kerap dipakai oleh Presiden Prabowo.

Hingga saat ini belum diketahui apa yang akan dibahas Prabowo dengan menteri kabinetnya di Istana Kepresidenan Bogor.

(Puteranegara Batubara)