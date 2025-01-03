Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

309 Gugatan Sengketa Pilkada Telah Diregister MK 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:49 WIB
309 Gugatan Sengketa Pilkada Telah Diregister MK 
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz (foto: Okezone/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK), Pan Mohamad Faiz menyebut pihaknya telah meregistrasi 309 gugatan Perselisihan hasil Pilkada serentak 2024. Gugatan paling banyak didaftarkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

"Ya hari ini tanggal 3 Januari 2025 sudah dilakukan registrasi perkara untuk permohonan yang masuk, jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah," kata Faiz kepada wartawan di Gedung MK, Jumat (3/1/2025).

"Kalau dirinci itu ada 23 yang gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati," sambungnya.

Dia menjelaskan, sidang perdana akan dilaksanakan pada 8 Januari 2025. Kini pihaknya akan bersurat kepada Komisi KPU Daerah dan Bawaslu Daerah.

"Mekanisme selanjutnya ini akan dikirimkan kepada termohon, yaitu KPU daerah dengan tembusan KPU pusat termasuk kepada Bawaslu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167910//said_salahuddin_kuasa_hukum_rony_omba_dan_marlinus-qYCQ_large.jpg
Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167720//ceo_danantara-AckS_large.jpg
Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/320/3166592//wamentan_rangkap_jabatan_komisaris-I1zr_large.jpg
4 Fakta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166302//istana_soal_wamen_menteri_rangkap_jabatan-Qsru_large.jpg
Istana Buka Suara soal MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement