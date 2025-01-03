Wacana Sekolah Libur Selama Bulan Ramadhan, Ini Tanggapan Gus Yahya

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ikut merespon wacana sekolah yang akan diliburkan selama satu bulan penuh pada saat Ramadhan 2025 mendatang.

Gus Yahya pun menegaskan, bahwa pemerintah pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membuat kebijakan meliburkan anak-anak sekolah selama sebulan full pada saat Ramadhan.

“Soal libur ini yang libur apa? Sekolah? Kalau sekolah yang mana. Ya sekolah formal yang libur kan. Selama sebulan penuh. Jadi ya wacana. Tapi kita sudah pernah sekolah libur sebulan penuh itu dulu sudah pernah. Tidak libur juga sudah pernah,” kata Gus Yahya saat Konferensi Pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Lebih lanjut, Gus Yahya mengatakan jika benar anak-anak sekolah diliburkan maka sekolah-sekolah di naungan NU sudah siap dengan program-program yang akan diberikan kepada anak didik selama libur sebulan.

“Dan kita sudah tahu apa yang kemudian bisa dilakukan selama liburan itu. sehingga saya kira ada evaluasi-evaluasi yang jauh mana waktu libur selama ramadhan itu bisa memang lebih bermanfaat bagi anak-anak sekolah,” katanya.