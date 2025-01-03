Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Sekolah Libur Selama Bulan Ramadhan, Ini Tanggapan Gus Yahya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |17:03 WIB
Wacana Sekolah Libur Selama Bulan Ramadhan, Ini Tanggapan Gus Yahya
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ikut merespon wacana sekolah yang akan diliburkan selama satu bulan penuh pada saat Ramadhan 2025 mendatang.

Gus Yahya pun menegaskan, bahwa pemerintah pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membuat kebijakan meliburkan anak-anak sekolah selama sebulan full pada saat Ramadhan.

“Soal libur ini yang libur apa? Sekolah? Kalau sekolah yang mana. Ya sekolah formal yang libur kan. Selama sebulan penuh. Jadi ya wacana. Tapi kita sudah pernah sekolah libur sebulan penuh itu dulu sudah pernah. Tidak libur juga sudah pernah,” kata Gus Yahya saat Konferensi Pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Lebih lanjut, Gus Yahya mengatakan jika benar anak-anak sekolah diliburkan maka sekolah-sekolah di naungan NU sudah siap dengan program-program yang akan diberikan kepada anak didik selama libur sebulan.

“Dan kita sudah tahu apa yang kemudian bisa dilakukan selama liburan itu. sehingga saya kira ada evaluasi-evaluasi yang jauh mana waktu libur selama ramadhan itu bisa memang lebih bermanfaat bagi anak-anak sekolah,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3167015//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-vRVw_large.jpg
Usai Bertemu Prabowo, Gus Yahya: Kami Harap Keinginan Rakyat Segera Ditunjukkan Lebih Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166554//prabowo_dialog_dengan_16_ormas_islam-5Yh0_large.png
Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166290//yahya-FsOG_large.jpg
Pengemudi Ojol Meninggal Dilindas Rantis, Ketum PBNU: Proses Secara Adil dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165965//pbnu-bGZm_large.jpg
Gus Yahya Minta Maaf Undang Akademisi Zionis Peter Berkowitz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160015//kapolri-swZN_large.jpg
Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, Kapolri: Polisi dan Ulama Saling Melengkapi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement